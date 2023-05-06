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لبنان

رسالة جديدة.. ماذا أبلغ "الثنائي الشيعي" فرنجية؟

Lebanon 24
06-05-2023 | 13:13
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ "الثنائي الشيعي" أكد ثباته على دعم ترشيح رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

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ووفقاً للقناة، فإن فرنجية تلقى تطمينات من "الثنائي" بأنه ليس بعيداً عنه أبداً، موضحة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستمرٌّ بمسعاه التوافقي لتأمين جلسة إنتخاب رئاسية من جهة، وضمان الأكثرية لفرنجية من دون إستفزاز المكونات السياسيّة.

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