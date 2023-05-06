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لبنان

حادثة مروّعة في العباسيّة.. ما جرى مع مواطنٍ وسط الطريق خطير!

Lebanon 24
06-05-2023 | 13:23
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أقدم مجهولون على سلب أحد المواطنين من آل عليان سيارته رباعية الدفع في منطقة العباسية.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ السّارقين اعتدوا على المواطن وطعنوه بسكين قبل فرارهم بالسيارة إلى جهةٍ مجهولة.
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