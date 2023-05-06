حادثة مروّعة في العباسيّة.. ما جرى مع مواطنٍ وسط الطريق خطير!

أقدم مجهولون على سلب أحد المواطنين من آل عليان سيارته رباعية الدفع في منطقة العباسية.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ السّارقين اعتدوا على المواطن وطعنوه بسكين قبل فرارهم بالسيارة إلى جهةٍ مجهولة.

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