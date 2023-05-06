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لبنان

أمرٌ بارز يُكشف عن مصارف تنوي الدخول إلى لبنان.. هذا ما يجري في "الكواليس"

Lebanon 24
06-05-2023 | 14:06
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بثّت قناة "الجديد"، اليوم السبت، تقريراً كشفت فيه أنَّ هناك مصارف جديدة تسعى للإنخراط في السُّوق اللبنانيّ إلى جانب المصارف الموجودة حالياً.
 
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وأشار التقرير إلى أنّ مصادر مصرف لبنان نفت هذا الأمر، موضحة أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدّث عن إعطاء رخصٍ لمصارف جديدة.
 
وفي سياق التقرير، أكّد رئيس لجنة الإقتصاد النيابيّة النائب فريد البستاني صحة المعلومات القائمة، وقال: "أؤكد أن هناك مكاتب محاماة في لبنان تعمل على إعداد دراسات لمصارف خارجية لمعرفة كيفية دخولها إلى السوق في ظل الوضع القائم"، وأضاف: "هناك تسؤلات تُطرح حول رأس المال المطلوب من المصارف وضعه لبدء عملها في لبنان. الأمر لم ينتهِ وما زال العملُ عليه قائماً، وأؤكد أنَّ الحديث عن سعي مصارف جديدة لتأسيس أعمال لها في لبنان صحيحٌ وأكيد". 
 
وبحسب التقرير، فقد لفت البستاني إلى أنّ المصارف التي تسعى للدخول إلى السوق اللبناني تعود إلى مستثمرين ليس لديهم أي سوابق أو علاقة بالسوق المالية في لبنان، وقال: "نحنُ حريصون على عدم حلول تلك المصارف بدل الموجودة لدينا.. نحنُ نسعى إلى تحقيق تكاملٍ بين المصارف الحالية وتلك الجديدة.. طبعاً، هناك مؤسسات مصرفية تفتح حسابات بالفريش دولار وبالليرة، وفي حال لم نقُم بذلك فلن يكون لدينا إقتصاد". 
 
 
 
 
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