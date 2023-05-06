أمرٌ بارز يُكشف عن مصارف تنوي الدخول إلى لبنان.. هذا ما يجري في "الكواليس"

بثّت قناة "الجديد"، اليوم السبت، تقريراً كشفت فيه أنَّ هناك مصارف جديدة تسعى للإنخراط في السُّوق اللبنانيّ إلى جانب المصارف الموجودة حالياً.

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وأشار التقرير إلى أنّ مصادر مصرف لبنان نفت هذا الأمر، موضحة أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدّث عن إعطاء رخصٍ لمصارف جديدة.

وفي سياق التقرير، أكّد رئيس لجنة الإقتصاد النيابيّة النائب فريد البستاني صحة المعلومات القائمة، وقال: "أؤكد أن هناك مكاتب محاماة في لبنان تعمل على إعداد دراسات لمصارف خارجية لمعرفة كيفية دخولها إلى السوق في ظل الوضع القائم"، وأضاف: "هناك تسؤلات تُطرح حول رأس المال المطلوب من المصارف وضعه لبدء عملها في لبنان. الأمر لم ينتهِ وما زال العملُ عليه قائماً، وأؤكد أنَّ الحديث عن سعي مصارف جديدة لتأسيس أعمال لها في لبنان صحيحٌ وأكيد".