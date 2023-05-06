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لبنان

سرقة بـ"آلاف الدولارات" في الجنوب.. هكذا استولى مجهولون على "خزنة"!

Lebanon 24
06-05-2023 | 15:21
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ادّعى المواطن "م.ص.د." لدى مخفر درك العباسية ضد مجهولين لسرقتهم خزنة من داخل مؤسسته المخصصة لبيع إطارات السيارات والزيوت، عند مثلث العباسية - دير قانون النهر وبرج رحال. 

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فإن الخزنة المسروقة كانت تتضمن مبلغاً مالياً يُقدر بـ4 آلاف دولار و 20 مليون ليرة، وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة هوية المُتورطين.
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