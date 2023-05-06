المكاري: نقفُ إلى جانب الصحافيين وقانون الإعلام الجديد يهدف لضمان حرية أكبر لهم

رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن لبنان على صعيد حرية الإعلام هو أفضل بكثير من بلدانٍ أخرى"، موضحاً أن "لبنان بحسب تقييم مراسلون بلا حدود، تقدّم 11 درجة بالنسبة إلى حرية الصحافة، إذ كان في المرتبة 130 وأصبح اليوم في الدرجة 119".

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وفي تصريحٍ عبر قناة الـ"MTV"، اعتبر المكاري أنّ هذا التقدم يدعونا إلى الفخر رغم أنه غير كافٍ، متوجهاً بالتحية إ لى "كل الاعلاميين الذين يحاورون بالديمقراطية، ويتمسكون بالحقيقة وبحرية الكلمة والحوار والصحافة الاستقصائية التي نشجعها، لأن باستطاعتها تثبيت الوقائع بوجود منصات التواصل الاجتماعي".

ولفت الى أن "لبنان على صعيد البلدان العربية في حرية الصحافة سبق تونس التي كانت الأولى عربياً"، مؤكداً أنّ "وزارة الاعلام تكفل لجميع الصحافيين الوصول الى حقهم في المعلومات"ـ وقال: "يجب أن تعمم ثقافة الحوار والشفافية. هناك جهود بذلت وتبذل في الوزارة لحماية حقوق الصحافيين والاعلاميين خصوصاً في موضوع محاكمتهم، بحيث تقف وزارة الاعلام الى جانبهم، وهي ستستمر في هذا الأمر الى حين وجود ثقافة اعلام شفافة، حرة وديموقراطية".



وكشف المكاري أنّ "مسودة قانون الاعلام الجديد التي اطلقتها الوزارة، ستصبح بعد اسبوعين أو ثلاثة شبه نهائية ليتم بعدها ارسالها الى مجلس النواب"، مشدداً على أنّ "هدفها ضمان حرية اكبر للصحافيين، شرط الحرية المسؤولة"، لافتاً إلى أنّ "القانون الذي تمّ وضعه يتبع القوانين العالمية والآليات المتبعة والمعايير الدولية للبلدان المتقدمة".