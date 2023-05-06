البخاري يستكمل لقاءاته:"الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان"

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لا تزال حركة السفير السعودي وليد بخاري تملأ حيزا مهما من المشهد السياسي اذ انه يستكمل لقاءاته مع القيادات السياسية وزار امس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، وجرى عرض مختلف الأوضاع والمستجدات الراهنة. وقال بخاري على الأثر : "لطالما أكدنا بأن الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه" .وأوضح أبو فاعور عن اللقاء ان السفير بخاري أعاد تأكيد ثوابت الموقف السعودي اذ ان المملكة تدعو الى انجاز الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت وبتوافق اللبنانيين وذلك من اجل تفادي المزيد من الانهيار . واكد أبو فاعور ان المملكة ليس لديها أي مرشح للرئاسة ولا لديها فيتو على أي مرشح بل تتمنى توافق اللبنانيين وان المملكة تعتبر الاستحقاق الرئاسي استحقاقا سياديا لبنانيا يعود القرار فيه الى اللبنانيين انفسهم.كما ان النائب الدكتور غسان سكاف زار السفير بخاري وقال إثر اللقاء: "علينا أن نستغل فرصة الهدوء الاقليمي بعد الإتفاق السعودي- الايراني من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولكن لا نريد أن يفرض علينا هذا الإتفاق رئيساً على قاعدة الربح والخسارة".واستكمل سكاف جولته فالتقى "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وقال: "الخارج تحرك بسبب الركود الداخلي وشعور الدول الإقليمية والدولية بعدم اكتراث المسؤولين بمعاناة المواطنين وتلهيهم بالأمور الذاتية والشخصية، وها نحن اليوم نلمس تراجعاً في منسوب التدخل الخارجي لمصلحة لبننة الاستحقاق، بعد ان بدأنا تحركاً داخلياً فعلياً". وأضاف : "انطلاقاً من الجو الإيجابي والمنفتح الذي لمسته لدى معالي الوزير باسيل، أتوجه بكل صدق الى كل الأفرقاء الآخرين، بخاصةً الذين يساهمون بمعرفة أو من دون معرفة بإعاقة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بتليين المواقف والتخفيف من الشروط والتحلي بقليل من التواضع والكثير من المسؤولية".وكتبت" الديار" تؤكد الاوساط ان لقاءات نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب التي شملت حزب الله والقوات وبكركي والمردة والكتائب حركت الاجواء الراكدة سياسياً وتعزز من اسهم فرنجية طالما ان المعارضة لم تتفق حتى الساعة على اسم مرشح منافس يقابله فرنجية في اول جلسة رئاسية قد تعقد مع تقدم التفاهمات الاقليمية.واكدت اوساط "التيار الوطني الحر" ل"الديار" انه منفتح على مبادرات تتمحور حول مرشحين للرئاسة بهدف التوصل في نهاية المطاف الى مرشح واحد لا يشكل استفزازا لطرف وهنا قد تتقاطع المصالح مع القوات اللبنانية والكتائب والتغييريين. واضافت مصادرالتيار الوطني الحر انه حتى اللحظة لم تتوصل هذه المبادرات الى الاجماع على مرشح واحد والمحاولات مستمرة في هذا المجال.