الوفد البرلماني الأوروبي اختتم زيارته: لفرض عقوبات ضد السياسيين الفاسدين

Advertisement

شدد الوفد البرلماني الأوروبي الذي زار لبنان لعدة ايام على ضرورة مساعدة أوروبا للبنان، لافتاً الى وجوب الإعتماد على التحقيق الدولي المستقل في ملف 4 آب لتحديد المسؤولين عن الانفجار.وفي ختام زيارته لبنان اصدر الوفد بيانا دعا فيه المؤسسات الأوروبية إلى البدء بتنفيذ عقوبات صارمة ضد السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين الفاسدين وجميع المتورطين في فساد واسع النطاق وعرقلة الحياة الديمقراطية في البلاد، داعياً الى محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعاونيه على أفعالهم التي كلّفت البلد مليارات، بحسب البيان.وحضّ الوفد النواب اللبنانيين على تنفيذ دورهم التشريعي في الحياة الديمقراطية وإنهاء الفراغ في المؤسسات تمهيداً للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.في ختام جولته الى لبنان، زار الوفد البرلماني الأوروبي مكتب جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" في الأشرفية حيث كان في إستقبالهم أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني والنائبان أنطوان حبشي وإلياس إسطفان، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان، وكان بحث في الملف الرئاسي.