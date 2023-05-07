صمت حزب الله لن يشمل هذه الملفات!

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بالرغم من ان حزب الله التزم الصمت خلال مرحلة الخلاف بينه وبين "التيار الوطني الحر"، وبالرغم من ان حدة الخلاف تراجعت اعلاميا في الايام الماضية، الا ان الحزب اتخذ قرارا متناقضاً مع توجهه الاساسي هذا.وبحسب مصادر مطلعة فإن حزب الله قرر الرد بشكل مباشر على اي حزب حليف يحاول التصويب اعلاميا على وزرائه ونوابه في ملفات الادارة والحكومة لاسباب سياسية وفي محاولة للتصعيد ضده وابتزازه.واعتبرت المصادر "ان الحزب سيدافع عن نفسه ضد هذه الحملات حتى لو كان من يقف وراءها حليف حالي او حليف سابق".