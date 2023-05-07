Advertisement

لبنان

صمت حزب الله لن يشمل هذه الملفات!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-05-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1064114-638190449854588907.jpg
Doc-P-1064114-638190449854588907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بالرغم من ان حزب الله التزم الصمت خلال مرحلة الخلاف بينه وبين "التيار الوطني الحر"، وبالرغم من ان حدة الخلاف تراجعت  اعلاميا في الايام الماضية، الا ان الحزب اتخذ قرارا متناقضاً مع توجهه الاساسي هذا.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن حزب الله قرر الرد بشكل مباشر على اي حزب حليف يحاول التصويب اعلاميا على وزرائه ونوابه في ملفات الادارة والحكومة لاسباب سياسية وفي محاولة للتصعيد ضده وابتزازه.
واعتبرت المصادر "ان الحزب سيدافع عن نفسه ضد هذه الحملات حتى لو كان من يقف وراءها حليف حالي او حليف سابق".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-07
06:13 | 2023-05-07
06:03 | 2023-05-07
05:52 | 2023-05-07
05:44 | 2023-05-07
05:41 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website