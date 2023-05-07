سفير جديد لدولة فاعلة في لبنان

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لفت مصدر نيابي الى أن دولة عربية فاعلة سمت سفيرا جديدا لها في لبنان لم يعلن عن إسمه بعد ،وان السفير الحالي سيبقى بعض الوقت من أجل إتمام عدد من الأمور العالقة ، وخاصةً في ما يتعلق بالملف الرئاسي.واشار المصدر الى انه ستكون للسفير الحالي جولات ختامية يبلغ فيها المرجعيات اللبنانية عن إنتهاء مهامه في لبنان وباسم السفير الجديد الذي سيكمل المهام وخاصة في الملف الرئاسي ، لناحية تقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات اللبنانية السياسية المختلفة،كما سيكون له دور في عملية المساعدة على النهوض الإقتصادي.