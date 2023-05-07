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لبنان

مأساة جديدة.. شاب يخسر حياته بحادث سير (صورة)

Lebanon 24
07-05-2023 | 01:36
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توفي الشاب جمال شما الذي تعرض لحادث صدم أمس على طريق عام مرياطة بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
 
 
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يذكر ان الشاب من بلدة حيلان قضاء زغرتا.
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حادث سير

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