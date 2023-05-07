في الملف الرئاسي.. ماذا ستكون الخطة B!





يقول نائب سابق، خلال دردشة خاصة، إنّ "كتلة حزب مسيحي "سيادي" معرّضة للإنقسام في حال تأكّد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية"، كاشفاً أنّ "بعض نواب هذه الكتلة يتساءلون عن الخطة B التي ستتبع السقف العالي لرئيس حزبهم".

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