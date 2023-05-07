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لبنان

في الملف الرئاسي.. ماذا ستكون الخطة B!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2023 | 02:15
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يقول نائب سابق، خلال دردشة خاصة، إنّ "كتلة حزب مسيحي "سيادي" معرّضة للإنقسام في حال تأكّد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية"، كاشفاً أنّ "بعض نواب هذه الكتلة يتساءلون عن الخطة B التي ستتبع السقف العالي لرئيس حزبهم".
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