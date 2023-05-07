تصعيد جديد: المودعون والعسكريون!





عُلِم أنّ جمعيات المودعين ستعاود تحرّكاتها في الأسبوع المقبل وفق خطّة تصعيد جديدة في مختلف المناطق، وهي لهذه الغاية تنسّق مع حراك العسكريين المتقاعدين في اجتماعات مكثّفة لإنجاح التحرّك الأوّل في الأيام القليلة المقبلة.

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