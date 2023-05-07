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لبنان
تصعيد جديد: المودعون والعسكريون!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-05-2023
|
02:45
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عُلِم أنّ جمعيات المودعين ستعاود تحرّكاتها في الأسبوع المقبل وفق خطّة تصعيد جديدة في مختلف المناطق، وهي لهذه الغاية تنسّق مع حراك العسكريين المتقاعدين في اجتماعات مكثّفة لإنجاح التحرّك الأوّل في الأيام القليلة المقبلة.
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07/05/2023 13:41:58
07/05/2023 13:41:58
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Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
المودعون
والعسكريون
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