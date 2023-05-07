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لبنان

إنتبهوا... سرقات تحصل خلال تقنين "الموتور"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2023 | 03:15
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اشتكى عدد من المواطنين من نشاط سارقين مجهولين، عند تقنين المولّدات الكهربائيّة بعد منتصف الليل. وقد وصل الحدّ بهؤلاء إلى تفكيك بوابات حديديّة من أمام المنازل، مستغلّين غياب الأمن ونوم سكان البيوت.
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ودعا المواطنون البلديّات إلى الدفع بشرطتها ليلاً، وقالوا إنّ السارقين يأتون على دراجاتهم الناريّة، كيّ يهربوا بسرعة.

لبنان

خاص

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