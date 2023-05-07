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لبنان

طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2023 | 02:30
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كعادته يواصل المغترب اللبناني إثبات حضوره وإبداعه في أي بلد في العالم يكون فيه اللبنانيون ضيوفًا ، ويصبحون من أهم المحركين والمنتجين في المجتمعات التي تستضيفهم، ما يمنحهم فرصًا للنجاح وفق اجتهادهم وطموحهم ومعرفتهم.
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واليوم، يطل الدكتور إبراهيم عبيد إلى العالم من البوابة الفرنسية بعد تصنيفه كأول جرّاح خبير في "العمود الفقري" من خلال تصنيف اعدته مجلة "Le point".

وعلم لبنان 24 أن "Le Point" التي قامت بالتصنيف، ضمت حوال الـ 1000 طبيب من اصحاب الاختصاص، وقامت بدرس أكثر من ثلاثين ألف بحث علميّ قبل عرض النتائج.

وجاء تصنيف الدكتور عبيد كأول جرّاح خبير في العمود الفقري بعد خبرته الطويلة في هذا المجال، التي مارس خلالها رسالته في فرنسا لسنوات عديدة.
 


ويعتبر تصنيف الدكتور إبراهيم عبيد كأفضل جراح عمود فقري في فرنسا لحظة فخر للبنان وشهادة على عمله الجاد وتفانيه ويمثل نجاحه مصدر إلهام للأطباء الطموحين، ويشجعهم على السعي وراء التميّز في مجالات تخصصهم.

يذكر أن الدكتور عبيد هو ابن مدينة حلبا في عكار، تابع دراسته الجامعية في جامعة القديس يوسف ، قبل أن يتابع دراساته المتخصصة في فرنسا.
في المحصلة، لا بد من الاشارة الى ان المغتربين اللبنانيين مثل الدكتور عبيد، يمكن اعتبارهم حزءا اساسيا من قصة نجاح لبنان، اذ انهم عبر امكاناتهم ومواهبهم تحولوا الى سفراء ينقلون الى مختلف دول العالم صورة لبنان الحقيقية.
 

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خاص "لبنان 24"

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