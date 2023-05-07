أمطارٌ شديدة بانتظاركم.. إليكم حالة طقس لبنان خلال اليومين المقبلين!

يؤثر منخفض جوي فوق تركيا على شرق المتوسط ولبنان، ليستمر لغاية يوم الثلاثاء مع تساقط أمطار وتدنٍّ بدرجات الحرارة لتصبح ما دون المعدلات.

في المقابل، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس استقراراً منتصف الأسبوع وسط ارتفاعٍ جديد في درجات الحرارة.

Advertisement

طقس اليوم الأحد:



1- الحرارة تنخفض وتتراوح بين 12 و21 درجة ساحلا، بين 6 و20 درجة بقاعاً وبين 8 و15 درجة على الـ1000م.

2- الجو: غائم اجمالاً مع أمطار رعدية تشتد أحياناً

3- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها ما بين 20 و40 كم/س

4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 85%

5- الضغط الجوي السطحي 1012 hpa

6- الرؤية متوسطة

7- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 24.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين:

- الطقس غائم جزئياً الى غائم مع أمطار متفرقة نهاراً.

- درجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين 13 و21 درجة ساحلاً، وبين 6 و17 درجة بقاعاً وبين 8 و15 درجة على الـ1000م، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين 30 و 50كم/س.



الثلاثاء:

- الطقس غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة جبلاً

- درجات الحرارة سترتفع وتتراوح بين 13 و22 درجة ساحلاً، وبين 6 و19 درجة بقاعاً وبين 8 و17 على الـ1000م، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين 30 و 50كم/س.



