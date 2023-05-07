"إستياء" و "إمتعاض" من هؤلاء النواب

حُكِي أن هناك إمتعاضاً من "نسيان" بعض نواب التغيير لمبادرة النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا المرتبطة بالإعتصام داخل مجلس النواب للضغط باتجاه إتمام الإنتخابات الرئاسية.
وتبيّن أن هناك استياءً من بعض المقربين من النائبين المذكورين من عدم بروز أي ضغطٍ جديد للإضاءة باستمرار على دورهما في معركة الإستحقاق الرّئاسي.
اللافت أيضاً هو أنَّ العديد من نواب التغيير ما عادوا يُشددون في تصريحاتهم على مبادرة عون - صليبا بشكلٍ متكرر ومباشر، أو أنهم قد يمرون مرور الكرام عليها، ما يطرح التساؤل التالي: "هل تنصّل فريق التغيير من النائبين؟ هل يُعتبر ذلك اعترافاً بفشل مبادرتهما؟