"إستياء" و "إمتعاض" من هؤلاء النواب

حُكِي أن هناك إمتعاضاً من "نسيان" بعض نواب التغيير لمبادرة النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا المرتبطة بالإعتصام داخل مجلس النواب للضغط باتجاه إتمام الإنتخابات الرئاسية.

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وتبيّن أن هناك استياءً من بعض المقربين من النائبين المذكورين من عدم بروز أي ضغطٍ جديد للإضاءة باستمرار على دورهما في معركة الإستحقاق الرّئاسي.