أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسمم 4 افراد من عائلة واحدة في منطقة الميناء في طرابلس بعد تناولهم وجبات "برغر" من مطعم مشهور في المدينة.



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واضافت السيدة انه في الصباح الباكر عانت هي وشقيقتها، من نفس العوارض التي عانت منها لوالدة. ووفقا لرواية السيدة "م.ج."، قامت العائلة يوم الأربعاء الفائت عند الساعة التاسعة مساءً، بطلب 4 وجبات تتضمن "برغر" لحمة ودجاج، وبعد مرور ٣ ساعات على تناولها، ظهرت عوارض التسمم على الوالدة التي بدأت بالتقيؤ بالتزامن مع حالة من الاسهال الشديد وآلام في البطن.واضافت السيدة انه في الصباح الباكر عانت هي وشقيقتها، من نفس العوارض التي عانت منها لوالدة.

والفرد الرابع من افراد الأسرة، تم نقله الى مستشفى النيني حيث تبيّن من الفحوصات التي اجراها وجود باكتيريا في جسمه.

وحين تم التواصل مع المطعم المشهور لإبلاغ ادارته بالأمر، جاء الرد من المسؤولين بطريقة ساخرة.