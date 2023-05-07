Advertisement

لبنان

تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم

Lebanon 24
07-05-2023 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1064154-638190515986118971.jpg
Doc-P-1064154-638190515986118971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسمم 4 افراد من عائلة واحدة في منطقة الميناء في طرابلس بعد تناولهم وجبات "برغر" من مطعم مشهور في المدينة.
ووفقا لرواية السيدة "م.ج."، قامت العائلة يوم الأربعاء الفائت عند الساعة التاسعة مساءً، بطلب 4 وجبات تتضمن "برغر" لحمة ودجاج، وبعد مرور ٣ ساعات على تناولها، ظهرت عوارض التسمم على الوالدة التي بدأت بالتقيؤ بالتزامن مع حالة من الاسهال الشديد وآلام في البطن. 
Advertisement

واضافت السيدة انه في الصباح الباكر عانت هي وشقيقتها، من نفس العوارض التي عانت منها لوالدة.
 
والفرد الرابع من افراد الأسرة، تم نقله الى مستشفى النيني حيث تبيّن من الفحوصات التي اجراها وجود باكتيريا في جسمه.
وحين تم التواصل مع المطعم المشهور لإبلاغ ادارته بالأمر، جاء الرد من المسؤولين بطريقة ساخرة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-07
06:13 | 2023-05-07
06:03 | 2023-05-07
05:52 | 2023-05-07
05:44 | 2023-05-07
05:41 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website