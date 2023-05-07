قيادة الجيش نعت العميد المتقاعد ملكون اورفاليان

نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه، العميد المهندس المتقاعد ملكون طاوبت اورفاليان، الذي توفي بتاريخ 5/ 5/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
من مواليد: 23/ 5/ 1944- بيروت.
وتطوع العميد اورفاليان في الجيش بتاريخ 1/ 11/ 1966، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1968، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/ 7/ 1994. حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج. وذكرت القيادة أن العميد متأهل وله ولدان.
وأشارت الى أن جثمانه ينقل بتاريخ 8/ 5/ 2023 الساعة 11،30 من أمام مستشفى أوتيل ديو إلى بطريركية الأرمن الأرثوذكس ـ انطلياس، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13,00 في البطريركية المذكورة. ويتم تقبل التعازي بتاريخ 8/ 5/ 2023 ابتداء من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 9/ 5/ 2023 ابتداء من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة الصليب - الزلقا.