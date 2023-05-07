قيادة الجيش نعت العميد المتقاعد ملكون اورفاليان

نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه، العميد المهندس المتقاعد ملكون طاوبت اورفاليان، الذي توفي بتاريخ 5/ 5/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 23/ 5/ 1944- بيروت.

وتطوع العميد اورفاليان في الجيش بتاريخ 1/ 11/ 1966، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1968، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/ 7/ 1994. حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

Advertisement

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج. وذكرت القيادة أن العميد متأهل وله ولدان.

وأشارت الى أن جثمانه ينقل بتاريخ 8/ 5/ 2023 الساعة 11،30 من أمام مستشفى أوتيل ديو إلى بطريركية الأرمن الأرثوذكس ـ انطلياس، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13,00 في البطريركية المذكورة. ويتم تقبل التعازي بتاريخ 8/ 5/ 2023 ابتداء من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 9/ 5/ 2023 ابتداء من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة الصليب - الزلقا.