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لبنان

غادة عون في تغريدة جديدة: "حرّروا القضاء وبس"

Lebanon 24
07-05-2023 | 03:50
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غرَّدت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلاً: "صباح الأوادم. أسئلة لا بد من طرحها: هل أخطأت عندما فتحت ملف الكازينو واكتشفت الهدر والسرقة والرشوة لاعلاميين وغيرهم. هل أخطأت عندما فتحت ملف الفساد في النافعة. هل أخطأت عندما فتحت ملف الفيول المغشوش، واكتشفت الغش في الفيول والسرقة. هل أخطأت عندما طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية.. هل أخطأت عندما فتحت ملف رياض سلامة والقروض السكنية واكتشفت الهدر وصرف النفوذ ومن ثم تزوير ميزانيات المصرف وتحويل 9 مليار $ إلى المصارف في أوج الأزمة لتحولها بدورها الى الخارج. هل أخطأت عندما نظرت في دعاوى المودعين الذين تبخر جنى عمرهم".
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وأضافت: "ربما أخطأت في نقطة واحدة.. في عدم تقدير حجم المنظومة الفاسدة التي أواجهها. صدقوني هذه المنظومة لا يمكن أن تنجح إذا لم يكن هناك من يحميها في القضاء. هل تساءلتم لماذا القاضية بوريزي تقوم بعملها بكل حرية وتصادر وتحجز وتلزم الكل برفع السرية المصرفية لان هناك قضاء حر يحميها. هنا لب الموضوع. حرروا القضاء وبس".

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