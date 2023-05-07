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لبنان

عملية دهم للجيش في الشويفات وتوقيفات.. ما الذي تمّ ضبطه؟ (صورة)

Lebanon 24
07-05-2023 | 05:24
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنه "بتاريخ ٦/ ٥/ ٢٠٢٣، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشويفات منزل المواطن (م.ح.) وأوقفته، وهو مطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، والسلب والسرقة وإطلاق النار".
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وتابع البيان: "أوقفت المديرية المذكورة في منطقة صحراء الشويفات السوري من أصل فلسطيني (ع.أ.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، ودخول الأراضي اللبنانية خلسة، كما أنه مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد ضبطت في حوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالي"، مشيرا الى ان "المضبوطات سلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
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