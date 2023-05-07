Advertisement

لبنان

"شكوكٌ" يكشفها.. كلامٌ بارز من الراعي عن ملف النازحين السوريين

Lebanon 24
07-05-2023 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1064203-638190602148588368.jpg
Doc-P-1064203-638190602148588368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنَّ الفراغ الرئاسي يشلُّ المؤسسات الدستورية لاسيما مجلس النواب والحكومة والإدارات العامة والقضاء، معتبراً أن هذا الفراغ يضعُ البلاد في حال تفكّكٍ وفوضى وارتفاع حالات الفقر.
Advertisement
كلامُ الراعي جاء خلال ترؤسه قدّاس الأحد الأول بالشهر المريمي في حريصا، إذ قال: "ليعمل ذوو الإرادة الحسنة على انتخاب رئيس للجمهورية يكسب الثقة الداخلية والخارجية ويكون قادراً بشخصيته وتمرّسه على التعاون مع المؤسسات الدستورية لإجراء الإصلاحات اللازمة لحل الأزمة القائمة".
وتطرّق الراعي خلال العظة إلى ملف النازحين السوريين، فطالب مفوضية شؤون اللاجئين أن تتعاون مع اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين وإعطائها ما يلزم من معلومات، وأضاف: "لقد بدأنا نشكُّ في حُسن النيات ونتساءل: هل وراء الموقف الدولي نيّة للتوطين وهل أنهم لا يحبذون عودة النازحين إلى بلادهم خوفاً من هجرتهم إلى بلادهم؟". 
مع هذا، فقد اعتبر الراعي أنّ "تنامي عدد النازحين السوريين في لبنان بات يشكل عبئاً ثقيلاً على لبنان"، وقال: "نأمل خيراً من اللجنة الحكومية التي تكوّنت وبدأت العمل على حل هذه الأزمة".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-05-07
16:51 | 2023-05-07
16:19 | 2023-05-07
16:14 | 2023-05-07
15:34 | 2023-05-07
15:25 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website