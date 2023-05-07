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لبنان

لجميع السّائقين.. إليكم هذا التحذير العاجل من "التحكم المروري"

Lebanon 24
07-05-2023 | 05:44
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طلبت غرفة التحكم المروري، في تغريدة عبر "تويتر" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية. 
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التحكم المروري

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