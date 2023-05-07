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لبنان

بعد التوقيفات.. الدوائر العقاريّة ستفتح أبوابها في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2023 | 06:03
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علِم "لبنان24" أنّ مديرية الشؤون العقارية أجرت تشكيلات إداريّة فرضتها الملاحقات الأمنية والقضائية بحق موظفين متهمين أو مشتبه بتورطهم بقضايا فساد ورشوة، بحيث كلفت موظفين بديلين عن كل من استدعي للتحقيق او متوارٍ، للقيام بالمهام الأصلية لهؤلاء.
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ومن المُقرّر أن تعاود أمانات السجل العقاري استئناف عملها باستقبال المواطنين مطلع الشهر المقبل باعتبار أن الشهر الحالي مخصص لإنجاز المعاملات المتراكمة التي نتجت عن فترة الإقفال بسبب الملاحقات وإضراب القطاع العام.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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