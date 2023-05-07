بعد التوقيفات.. الدوائر العقاريّة ستفتح أبوابها في هذا الموعد

علِم "لبنان24" أنّ مديرية الشؤون العقارية أجرت تشكيلات إداريّة فرضتها الملاحقات الأمنية والقضائية بحق موظفين متهمين أو مشتبه بتورطهم بقضايا فساد ورشوة، بحيث كلفت موظفين بديلين عن كل من استدعي للتحقيق او متوارٍ، للقيام بالمهام الأصلية لهؤلاء.

Advertisement