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لبنان

فيديو عن ضبط "كوكايين" بين البقاع وبيروت يُثير ضجّة.. هذه حقيقته

Lebanon 24
07-05-2023 | 06:13
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نفت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" الخبر الذي جرى تناقله مؤخراً حول إحباط "الجمارك اللبنانيّة" لعملية تهرييب "كوكايين" بين البقاع وبيروت.
 
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وقالت المصادر إنه "لا صحة للخبر الذي تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي"، كاشفةً أن "الفيديو المُرفق بنص الخبر قديم ويعود إلى عملية سابقة قامت بها شعبة المعلومات".

وخلال الساعات الماضية، انتشر خبرٌ يزعمُ أنَّ قوّةً من "الجمارك" ضبطت 450 كيلوغراماً من مادة الكوكايين الباز متوجهة من البقاع إلى بيروت مُحمّلة على متن شاحنة يقودها سوريا يحمل بطاقة عسكرية سورية ويخدم بالجيش السوري.
وذكر الخبر المتداول أن "شحُنة الكوكايين موضبة ومزروعة ضمن أوعية مموهة محمّلة بالرمال".  

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