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لبنان

أمرٌ يخص لبنان.. هذا ما وافق عليه وزراء الخارجية العرب

Lebanon 24
07-05-2023 | 06:55
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أفادت قناة للـ"LBCI" بحصول توافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر.
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