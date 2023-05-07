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لبنان

انفجار محول كهربائي.. ماذا يحصل في صيدا؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 07:33
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بعدما دوى صوت انفجار في ساعات ما بعد الظهر الاولى في صيدا، أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ صوت الانفجار الذي سمع دويه ناجم عن انفجار المحول الذي يغذي سيروب والمية ومية بالكهرباء.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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صيدا

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