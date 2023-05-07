انفجار محول كهربائي.. ماذا يحصل في صيدا؟

بعدما دوى صوت انفجار في ساعات ما بعد الظهر الاولى في صيدا، أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ صوت الانفجار الذي سمع دويه ناجم عن انفجار المحول الذي يغذي سيروب والمية ومية بالكهرباء.

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