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لبنان

كبير الدستوريين في لبنان.. حسن الرفاعي ينفي شائعات وفاته

Lebanon 24
07-05-2023 | 08:16
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بعد ورود شائعات عن وفاة النائب السابق والخبير الدستوري حسن الرفاعي، أكدت "النهار" أنّ الخبر عارٍ عن الصحة، بعدما تواصلت مع الرفاعي، الذي يتلقى العلاج على إثر وعكة صحية، وسيغادر بعد الانتهاء من العلاج المستشفى.
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المصدر: النهار
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حسن الرفاعي

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