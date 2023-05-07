كبير الدستوريين في لبنان.. حسن الرفاعي ينفي شائعات وفاته

بعد ورود شائعات عن وفاة النائب السابق والخبير الدستوري حسن الرفاعي، أكدت "النهار" أنّ الخبر عارٍ عن الصحة، بعدما تواصلت مع الرفاعي، الذي يتلقى العلاج على إثر وعكة صحية، وسيغادر بعد الانتهاء من العلاج المستشفى.

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