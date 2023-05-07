الحاج حسن يعلّق على عودة سوريا إلى ‎جامعة الدول العربية

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر "تويتر"، قائلاً: "عودة الشقيقة سوريا إلى ‎جامعة الدول العربية هي عودة العرب كل العرب إلى الدور الفاعل في المنطقة والمسرح الدولي".

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