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لبنان
هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
07-05-2023
|
09:56
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاحد، تعسيرة تراوحت ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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