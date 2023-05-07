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لبنان

ما حقيقة غرق طفل في المسبح الشعبي في صيدا؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 10:23
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بعدما تم تداول معلومات عن غرق طفل في المسبح الشعبي في صيدا، وحضور سيارات الاسعاف الى الشاطئ للتأكد من حقيقة الخبر، أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه تم انقاذ شابين من الغرق وليس طفل كما تم التداول، عند المسبح الشعبي في صيدا وتم نقلهما الى مستشفى الهمشري للمعالجة. 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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