ما حقيقة غرق طفل في المسبح الشعبي في صيدا؟

بعدما تم تداول معلومات عن غرق طفل في المسبح الشعبي في صيدا، وحضور سيارات الاسعاف الى الشاطئ للتأكد من حقيقة الخبر، أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه تم انقاذ شابين من الغرق وليس طفل كما تم التداول، عند المسبح الشعبي في صيدا وتم نقلهما الى مستشفى الهمشري للمعالجة.

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