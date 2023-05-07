إصطياد خنزير بري ضخم في الضنية.. وزنه حوالى 350 كيلوغراماً! (صورة)

إصطاد شبان من بلدة عاصون خنزيراً برياً ضخماً، قدّر وزنه بقرابة 350 كيلوغراما.



يشار الى أن الخنازير البرية موجودة بكثرة في بلدة عاصون وفي جبال الضنية وجرودها، وقد اعتاد الاهالي أن يصطادوها خوفاً منها ومن الأذى الذي تسببه للأهالي والأطفال على وجه التحديد، وللأراضي الزراعية إذ انها تعبث بها وتفسدها.

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