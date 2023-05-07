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لبنان

حجار التقى نظيرته الاردنية.. هذا ما دار حوله النقاش

Lebanon 24
07-05-2023 | 10:39
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إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، على رأس وفد من الوزارة، بوزيرة التنمية الإجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية وفاء بني مصطفى وفريق عمل الوزارة، وذلك في اليوم الأول من زيارته للأردن.
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وخلال الإجتماع، شكر حجار لنظيرته الإستضافة وتنسيق ورشة العمل التي ستمتد على مدى يومين والمخصصة لتبادل الخبرات حول الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية والسجل الوطني الإجتماعي، وتجربة الأردن في ما يتعلق بشبكات الأمان الإجتماعي. كما وعد حجار الشعب اللبناني مجددا بإنهاء العمل على التعديلات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في 15 حزيران المقبل، لتقديمها لمجلس النواب. ودار نقاش موسع تمحور حول التجربة الأردنية، نقاط القوة والضعف، والنظرة المستقبلية للعمل الإجتماعي.
 
يذكر أن زيارة الوفد اللبناني إلى الأردن هي من ضمن سلسلة من الزيارات إلى عدد من الدول العربية، بمساندة من البنك الدولي، بهدف التعلم من خبرات وتجارب هذه الدول لتطوير الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وإنشاء سجل إجتماعي متكامل، يساهم في تنفيذ البرامج التي تصب في خانة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة بشكل فعال ومنظم.

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