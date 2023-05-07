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لبنان

لماذا أثارت صور السفارة الأميركية الجديدة في لبنان الجدل؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 10:48
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أثارت الصور الجديدة لمبنى السفارة الأميركية قيد الإنشاء في لبنان، جدلا واسعا وانقساما في لبنان حول الهدف من وجود مبنى بهذه الضخامة في بلاد الأرز، كما نُقل في تقرير لموقع "بي بي سي بالعربي". 

وكانت السفارة الأميركية في بيروت قد نشرت عبر حسابها على تويتر صورا تظهر تسارع عملية بناء السفارة في منطقة عوكر. وأظهرت الصور المنشورة المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة الأميركية في لبنان.
 
وتبلغ مساحة السفارة الجديدة حوالي 90 ألف متر مربّع من المباني (المسقوفة)، و120 ألف متر مربّع من المساحات المكشوفة. ويقوم ببناء هذا المشروع مكتب عمليّات البناء ما وراء البحار OBO في الخارجية الأمريكية.
 
"سفارة أم قاعدة عسكرية؟"
وبحسب الموقع فإنّ "نشر السفارة الأميركية لصور عملية البناء لم يمر مرور الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأ نشطاء بتداول صور السفارة الجديدة بكثافة.

وأبدى كثيرون استغرابهم من الحجم الكبير للسفارة في بلد صغير مثل لبنان. وتسألوا عن "السبب وراء بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة"، كما جاء في التقرير.
 
 
ورأى آخرون أن تعبير "مبنى سفارة" غير دقيق، ووصفوا المبنى الجديد بالقاعدة العسكرية تحت غطاء 'السفارة' وأضافوا: "السفارة ليست بحاجة لكل هذه المساحة والمباني لتقوم بعملها". 
 
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كما عبر كثيرون عن غضبهم من الضرر البيئي للمبنى الجديد. وغرد البعض بسخرية مقارنين مبنى السفارة اللبنانية بواشنطن بمبنى السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان.
 
 
وبحسب المقال: "في نفس السياق قال البعض إن "هذا المرفق الدبلوماسي الفريد من نوعه في المنطقة.. يؤكد الالتزام الطويل بالشراكة بين لبنان والولايات المتحدة." (بي بي سي)
 
 
 
 
المصدر: بي بي سي
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