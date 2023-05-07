بيانٌ من بري.. هكذا علّق على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة

رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بقرار الجامعة العربية بإعادة عضوية سوريا إليها، وقال في بيان، اليوم الأحد: " إن تأخر هذا القرار لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة".

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