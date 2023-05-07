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لبنان

بيانٌ من بري.. هكذا علّق على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة

Lebanon 24
07-05-2023 | 11:08
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رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بقرار الجامعة العربية بإعادة عضوية سوريا إليها، وقال في بيان، اليوم الأحد: "إن تأخر هذا القرار لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة".
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وأضاف: "بعودة سوريا الى العرب وعودة العرب اليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".
 
 
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