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لبنان

جنبلاط يزور برّي في عين التينة

Lebanon 24
07-05-2023 | 11:24
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زار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مساء اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
 
 
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