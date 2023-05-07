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لبنان

جنبلاط بعد لقائه برّي: لا "فيتو" من السعودية على أي إسم مطروحٍ لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
07-05-2023 | 12:20
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي ومسألة النازحين السوريين واستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وبعد اللقاء، تحدث جنبلاط قائلاً: "في هذه المرحلة الدقيقة لابد من التشاور الدائم وأهميته مع الرئيس نبيه بري في محاولة لفتح آفاق الإستحقاق الرئاسي، الى جانب الموضوع الرئاسي هناك مواضيع جانبية لكن مهمة جداً منها الإنتخابات البلدية ففي حال أعطى المجلس الدستوري قراره لاحقاً فالانتخابات البلدية مهمة جداً لفتح الافاق أمام الدماء الجديدة للدخول في هذه الانتخابات".
 
وأضاف جنبلاط: "هناك موضوع حساس قيد التداول وهو موضوع اللاجئ السوري والمقيم السوري فلا بد من مرجعية مركزية ولقد فهمت من دولة الرئيس بأن المرجعية ستكون الحكومة والجهاز المكلف من قبلها هو الأمن العام وضروري أن يكون هناك مرجع واحد يتعاطى في هذا الامر لكي لا ندخل في ملاحقات من هنا وهناك ومزايدات، ولا بد لهذا الملف ان يعالج بكل هدوء ودون عصبية ومزايدات، هناك مهجر قسراً وهناك من لم يهجر وهناك مقيم منذ عشرات السنين يذهب ويأتي الى سوريا، لكنه مقيم والإقتصاد اللبناني حتى في هذه الازمة الخانقة يعتمد عليه".
ورداً على سؤال حول موضوع عودة سوريا الى الجامعة العربية، أجاب جنبلاط: "يعني حلو الانشاء العربي، لكن سوريا عادت.. عاد النظام ماشي الحال".
 
وحول الموقف النهائي للحزب التقدمي الاشتراكي في الملف الرئاسي أجاب: "قد يكون لي إطلالة إعلامية الاسبوع المقبل وسأتحدث خلال أكثر عن موقفي من الإنتخابات الرئاسية".
ورداً على سؤال حول الموقف من موضوع الإنتخابات الرئاسية بعد جولة السفير السعودي وليد البخاري على القيادات اللبنانية قال جنبلاط: "البخاري أكد أنّ المملكة على مسافة واحدة من الجميع وهي لا تتعاطى بالشأن الداخلي اللبناني ولا فيتو لديها على أي إسم".

وختم جنبلاط: "لا أستطيع ان أتخذ أي موقف من دون التشاور مع رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط هو رئيس اللقاء بهذا الموضوع الحساس المستقبل له وليس لي، ولا خلاف على الاطلاق بيننا".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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