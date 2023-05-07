"رالي الربيع الـ38".. روجيه فغالي يحصد اللقب وبطلٌ بعمر الـ21 يُشكل مفاجأة

احتفظ السائق روجيه فغالي وملاحه جودي فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 بلقب رالي الربيع الثامن والثلاثين، الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL)) على مدى يومين.

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واحتل كارل رزق (21 سنة) وملاحه كريم ابو الياس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 المركز الثاني بعد أداء كبير من رزق، الذي أثبت انه مفاجأة الرالي. كذلك، احتلّ ربيع ايوب وجورج ناضر على سكودا فابيا المركز الثالث.



وحسم روجيه فغالي لقب السباق، اذ تصدّر منذ المرحلة الاستعراضية الأولى السبت وحتى نهاية الرالي ليحرز لقباً جديداً في مسيرته الزاخرة بالانجازات. وشهدت مراحل السباق الخمس الأحد اثارة كبيرة مع هطول المطر بغزارة وارض زلقة، مما أضفى منافسة حذرة بين السائقين على مزيج من ارض جافة وزلقة من وقت الى آخر، حتى يمكن اطلاق اسم "رالي الشتاء" على "رالي الربيع" في نسخة عام 2023.



وأكملت السباق 16 سيارة بعد خروج 8 سيارات لأسباب متعددة في رالي سيظل طويلاً في البال لناحية "مزاجية الطقس" لأول مرة في رالي الربيع منذ سنوات طويلة. وأبرز الخارجين من الرالي بطل لبنان لعام 2022 للدفع الامامي السائق الياس الدهني.



ويندرج السباق، الذي رعاه وحضر افتتاحه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس، في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري. بلغت المسافة الاجمالية للرالي 280.29 كلم منها 101.14 كلم مسافة المراحل الخاص الست للسرعة في قضائي كسروان وجبيل.



الترتيب المؤقت



وفي ما يلي الترتيب العام المؤقت بعد انتهاء الرالي:



1- روجيه فغالي وملاحه جودي فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.06.11 ساعة



2- كارل رزق وكريم ابو الياس على ميتسوبيتشي لانسر 9 :1.09.06 ساعة



3- ربيع ايوب وجورج ناضر على سكودا فابيا:1.09.15 س



4- أليكس فغالي وجوزيف مطر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 : 1.09.21 س



5- باسل ابو حمدان و فراس الياس على سكودا فابيا : 1.9.44 س



6- جوزيف هندي وفيكن كندلدجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.10.52 س



7- بول قصيفي ورواد عيسى على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :1.14.19 س



8- نديم بو منصور وزياد بردويل على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.16.29 س



9- دافيد مزهر وجورج دعيبس على سيتروان دي اس 3 :1.20.07 س



10- ألبير حايك ولؤي صقر على رينو كليو ار اس:1.23.03 س



11- شربل شبلي ودولين شلينك على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :1.24.25س



12- جايسون وهبه وأندريه مهنا على سكودا فابيا :1.26.20 س



13- جوزيف سالم وسامي عواد على بيجو 208 في تي آي



14- وليد شلينك واندريه عشقوتي على رينو كليو ار أس :1.30.55 س



15- جوي الحاج وكريستوف كندلدجيان على رينو كليو :1.37.47 س



16- -جورج شهوان وعمر مذكور على سوزوكي سويفت:1.49.48 س



واحرز روجيه فغالي وجودي فغالي كأس فئة ار سي 2 ولقب فئة ار سي 2 (ار 4) وكارل رزق كريم ابو الياس لقب فئة "ار سي 2 ان ار4" ودافيد مزهر وملاحه جورج دعيبس لقب فئة ار سي 4 وفئة أر سي 3 .كما احرز اليكس فغالي وجوزيف مطر لقب فئة اس ان 1 وشربل شبلي ودولين شلينك لقب فئة اس ان 2 ووديع شلينك واندريه عشقةتي لقب فئة اس ان 3 وجو هندي وفيكين كنلدجيان كأس التصنيف . احرز كارل رزق كأس السائق الناشئ وملاحه كريم ابو الياس كأس الملاح الناشئ.



التتويج



وأقيم حفل التتويج عصر الأحد في مقر النادي المنظّم، بحضور المحامي ابراهيم الشويري ممثلاً الوزير كلّاس، رئيس النادي المنظّم المحامي ايلي آصاف واعضاء مجلس الادارة نبيل كرم وكورين اسطفان وموسى النمّور والشيخ كلوفيس الخازن وعماد لحود (منسقّ لجنة رياضة السيارات في النادي المنظّم) والمديرة العامة للنادي فيرا انطون ومدير مكتب رياضة السيارات كابي كريكر ومدير السباق كابي حايك ومسؤولي الرالي وحشد كبير من هواة الرياضة الميكانيكية ورجال الصحافة والاعلام والمصورين.



الانطلاق



وكانت انطلاقة الرالي السبت من مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك عبر مرحلة استعراضية مثيرة داخل النادي، بحضور راعي السباق الوزير كلّاس ورئيس النادي المنظّم آصاف ونائبه اسعد ميرزا والامين العام كميل اده وامين المال المحامي جيلبير مسيحي واعضاء مجلس الادارة ومستشاري وزير الشباب والرياضة الدكتور رجا لبكي والمحامي ابراهيم الشويري ومنسّق لجنة رياضة السيارات في النادي عماد لحود ومدير السباق كابي حايك ومسؤولي الرالي وجمهور غفير من هواة الرياضة الميكانيكية وأهالي المشاركين في السباق .



آصاف



وقبيل انطلاق الرالي، القى المحامي آصاف كلمة مقتضبة شكر فيها للوزير كلاّس رعايته الرالي، مشدداً على دور النادي المنظّم الرياضي والسياحي ومتمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الرالي الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات ولكل من سيساهم في انجاح السباق .



كلاّس



بدوره قال الوزير كلّاس: "لبنان يستعيد مجد الرياضة بسعادة، أشارك بإفتتاح رالي الربيع الثامن والثلاثين الذي ينظمه نادي ال ATCL في الكسليك، الذي انطلق بمشاركة واسعة من السائقين والملاحين ولبنان هو بلد للحياة و الرياضة و الحضارة . مسؤوليتنا جميعا ان نكون داعمين للرياضة الميكانيكية الراقية ونعمل معاً حتى يستعيد لبنان مركزه الريادي على الخارطة السياحية و الرياضية" .



أضاف: "كل الشكر لنادي الـ ATCL على هذا التنظيم الراقي، وللمشاركين الذين أثبتوا ان حبّ الحياة كفيل ان يساعد لبنان على النهوض من جديد. وادعو الى إيلاء قطاع الرياضة كل الاهتمام والرعاية المستحقة، لأنها المدخل السليم الى إستعادة ثقة الشباب بالوطن والى بناء الجسور بين الاجيال والشعوب".



ثم أعطى الدكتور كلّاس والمحامي آصاف اشارة الانطلاق .