Advertisement

لبنان

فرنجية: عودة سوريا إلى الجامعة العربية انتصار لكل مؤمن بالاعتدال والعروبة

Lebanon 24
07-05-2023 | 12:48
A-
A+
Doc-P-1064326-638190857727207785.png
Doc-P-1064326-638190857727207785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي تخطٍ لمرحلة الانقسام وإعادة توحيد للعرب، وهي انتصار لكل مؤمن بالإنفتاح والإعتدال والعروبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: لحل موقت لمسألة تعيين حاكم مصرف لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية ومن الحلول المقترحة تعيين حارس قضائي على البنك المركزي إلى حين انتخاب رئيس وتعيين حاكم
lebanon 24
08/05/2023 00:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: السياسيون الذين لديهم القرار يخافون من "زعل" السفراء والدول الخارجية على حساب لبنان
lebanon 24
08/05/2023 00:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: يجب على الدولة اللبنانية ان تأخذ قراراً في موضوع النازحين السوريين فالدولة لم تأخذ بعد أي قرار بل تدابير لامتصاص النقمة
lebanon 24
08/05/2023 00:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل حول ما يُقال عن أنَّ "الثنائي" وفرنجية يراهنون على سحب نصف كتلة "لبنان القوي" للتصويت لفرنجية: "صحتين على قلبن إذا بيقدروا"
lebanon 24
08/05/2023 00:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

طوني فرنجية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-05-07
16:51 | 2023-05-07
16:19 | 2023-05-07
16:14 | 2023-05-07
15:34 | 2023-05-07
15:25 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website