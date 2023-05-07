فرنجية: عودة سوريا إلى الجامعة العربية انتصار لكل مؤمن بالاعتدال والعروبة

غرّد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي تخطٍ لمرحلة الانقسام وإعادة توحيد للعرب، وهي انتصار لكل مؤمن بالإنفتاح والإعتدال والعروبة".

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