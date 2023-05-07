موقفٌ من جميل السيد بشأن عودة سوريا إلى "الجامعة العربية".. هذا ما قاله

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غرّد النائب جميل السّيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الجامعة العربية قررت عودة سوريا اليها". هكذا جاء الخبَر في الإعلام، لكن الخبر الصحيح هو: "قررت الجامعة العربية العودة إلى سوريا"، والباقي تفاصيل".