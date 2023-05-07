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لبنان

قرارٌ مرتقب من المجلس الدّستوري.. ما هو؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 16:19
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن المجلس الدستوري يتجه إلى قبول الطعن بالتمديد بالانتخابات البلدية والاختيارية واتجاه لإجراء الانتخابات.
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الانتخابات البلدية

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