انفجار سيارة على طريق المطار.. والسبب مجهول

انفجرت سيارة على طريق المطار كان على متنها ثلاثة شبّان.

Advertisement وقد سارع الشبّان على القفز منها، وقد حضرت فرق الدفاع المدني لإسعافهم علماً أن سبب الانفجار ما زال مجهولاً.