Advertisement

لبنان

انفجار سيارة على طريق المطار.. والسبب مجهول

Lebanon 24
07-05-2023 | 18:01
A-
A+
Doc-P-1064403-638191047527357054.jpg
Doc-P-1064403-638191047527357054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انفجرت سيارة على طريق المطار كان على متنها ثلاثة شبّان.
وقد سارع الشبّان على القفز منها، وقد حضرت فرق الدفاع المدني لإسعافهم علماً أن سبب الانفجار ما زال مجهولاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تحمّل أوكرانيا والغرب مسؤولية إصابة كاتب مؤيد للكرملين بانفجار السيارة
lebanon 24
08/05/2023 06:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط شخص وإصابة كاتب روسي مؤيد للكرملين في "انفجار" سيارة (الشرق)
lebanon 24
08/05/2023 06:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد من المصابين صادف مرورهم اثناء انفجار السيارة المفخخة في المزة بدمشق (التلفزيون السوري)
lebanon 24
08/05/2023 06:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الموالية لروسيا في ميلوتوبول: انفجار سيارة قرب السوق الرئيسي في وسط المدينة
lebanon 24
08/05/2023 06:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24

سيارة

انفجار

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-05-07
16:51 | 2023-05-07
16:19 | 2023-05-07
16:14 | 2023-05-07
15:34 | 2023-05-07
15:25 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website