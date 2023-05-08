ملف النازحين.. توافق أبعد من الداخل

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يبدو أن موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم يحظى بموافقة عدد كبير من الدول المعنية بالملفين اللبناني والسوري، وليس الداخل اللبناني هو الذي يضغط فقط بإتجاه حل ازمتهم.وبحسب مصادر مطلعة فإن الاهتمام العربي بعودة النازحين بات كبيرا جدا وينطلق من رغبة جدية بتخفيف الاعباء عن لبنان، وبالقيام بخطوات ايجابية تجاه الدولة السورية في ظل الانفتاح عليها.وترى المصادر ان الاسابيع المقبلة ستشهد، على عكس ما يعتقد البعض، خطوات عملية تظهر جدية مختلف الاطراف بإعادة اعداد من النازحين السوريين الى بلادهم..