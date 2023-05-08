Advertisement

لبنان

ملف النازحين.. توافق أبعد من الداخل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-05-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1064464-638191316821683359.jpg
Doc-P-1064464-638191316821683359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم يحظى بموافقة عدد كبير من الدول المعنية بالملفين اللبناني والسوري، وليس الداخل اللبناني هو الذي يضغط فقط بإتجاه حل ازمتهم.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الاهتمام العربي بعودة النازحين بات كبيرا جدا وينطلق من رغبة جدية بتخفيف الاعباء عن لبنان، وبالقيام بخطوات ايجابية تجاه الدولة السورية في ظل الانفتاح عليها.
Advertisement
وترى المصادر ان الاسابيع المقبلة ستشهد، على عكس ما يعتقد البعض، خطوات عملية تظهر جدية مختلف الاطراف بإعادة اعداد من النازحين السوريين الى بلادهم..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:49 | 2023-05-08
05:00 | 2023-05-08
04:30 | 2023-05-08
04:00 | 2023-05-08
07:31 | 2023-05-08
07:30 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website