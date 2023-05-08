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لبنان

قوة سياسية "غائبة" تنسّق مع حزب الله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2023 | 01:45
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تقوم قوة سياسية بعيدة في المرحلة الحالية عن الواقع السياسي اللبناني، بالتنسيق الدوري مع حزب الله بهدف الوصول الى توافق حول مسار المرحلة المقبلة وكيفية ادارتها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن أحد قياديي هذا التيار السياسي، يعقد لقاءات جدية مع قياديين في الحزب منذ اسابيع قليلة، الامر الذي يشكل نقلة نوعية في علاقة الفريقين.
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وترى المصادر ان التنسيق لا يشمل فقط الاستحقاق الرئاسي، بل يطال ايضا قراءة تفصيلية للتطورات الاقليمية التي قد تؤدي الى نقلة نوعية في الحياة السياسية لمختلف القوى والاحزاب في لبنان".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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