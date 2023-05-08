اسم على نار حامية لمواجهة فرنجية!

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يتحدّث أكثر من مصدر مواكب عن كثب للتطوّرات الرئاسية عن "سيناريو إنتخابي في مجلس النواب يقضي باتّفاق المعارضة على إسم من الأسماء المطروحة وخوض معركة "مزروكة" في وجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية"، على اعتبار أنّ "أي كتلة لن تسلم من الإنشقاق في المنازلة الرئاسية".