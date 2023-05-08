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لبنان

أحاديث الصالونات: الانفصال وقع وهذه هي الاسباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2023 | 02:45
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في عشاء دوري لهن في أحد مطاعم وسط بيروت، تحدثت سيدات مجتمع من عدة اتجاهات واختصاصات ان إعلامية لبنانية إنفصلت بصورة شبه نهائية عن زوجها، وأنها على صواب في خيارها الجديد بالعودة الى الحرية، بعدما تحمّلت الكثير من الاهانات والاساءات اللفظية.
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المصدر: لبنان 24
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