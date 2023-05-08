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لبنان

بيان من الريجي.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 02:11
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها حوّلت يوم الجمعة 5 ايار الجاري إلى خزينة الدولة الدفعة الأخيرة من أرباحها لعام 2022.
وأوضحت في بيان أن "القيمة الإجمالية للأرباح بلغت 93 مليون دولار". 
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