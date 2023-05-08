بيان من الريجي.. ماذا جاء فيه؟

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها حوّلت يوم الجمعة 5 ايار الجاري إلى خزينة الدولة الدفعة الأخيرة من أرباحها لعام 2022.

وأوضحت في بيان أن "القيمة الإجمالية للأرباح بلغت 93 مليون دولار".