Advertisement

لبنان

عملية لمسلّحين في الهرمل.. ما فعلوه مع أحد السوريين مروّع! (صورة)

Lebanon 24
08-05-2023 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1064476-638191349566668387.jpg
Doc-P-1064476-638191349566668387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب السّوري "أ.المحمود." (45 عاماً) بطلقٍ ناري برأسه في منطقة الهرمل، وذلك خلال تعرّضه لمحاولة نشلٍ على طريق الأوتوستراد في محلّة الدورة من قبل مسلحين إثنين.
Advertisement

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّه أثناء توجه المحمود إلى عمله صباحاً على دراجته النارية، اعترضه مُسلَّحان على الطريق في محاولة لسرقته، وأثناء مقاومته لهما أقدم أحدُ المسلحين على إطلاق النار باتجاهه، ما أسفر عن إصابتهِ بجروحٍ خطيرة في الرأس.

وعلى الفور، حضرت فرقة من الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى العاصي في الهرمل، فيما تولى مخفر الهرمل التحقيق بالحادثة. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:49 | 2023-05-08
05:00 | 2023-05-08
04:30 | 2023-05-08
04:00 | 2023-05-08
07:31 | 2023-05-08
07:30 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website