عملية لمسلّحين في الهرمل.. ما فعلوه مع أحد السوريين مروّع! (صورة)

أصيب السّوري "أ.المحمود." (45 عاماً) بطلقٍ ناري برأسه في منطقة الهرمل، وذلك خلال تعرّضه لمحاولة نشلٍ على طريق الأوتوستراد في محلّة الدورة من قبل مسلحين إثنين.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّه أثناء توجه المحمود إلى عمله صباحاً على دراجته النارية، اعترضه مُسلَّحان على الطريق في محاولة لسرقته، وأثناء مقاومته لهما أقدم أحدُ المسلحين على إطلاق النار باتجاهه، ما أسفر عن إصابتهِ بجروحٍ خطيرة في الرأس.