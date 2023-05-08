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لبنان

أرسلان: انتصرت سوريا وبعودتها ينتصر العرب لعروبيتهم الحقة

Lebanon 24
08-05-2023 | 02:28
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غرد رئيس "الحزب الديمقراطي" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "قالوا سوريا عادت! وقلنا في السابق ونقولها اليوم سوريا لم تذهب لتعود، سوريا بقيت قلعة صامدة في وجه كل المؤامرات وعلى مدى أكثر من ١٠ سنوات خط الدفاع الأول عن المنطقة والمقاومة، موقع سوريا ثابت وبقيت قلب العروبة النابض، تحملت وعانت ما عانته، واليوم تبدي مصلحة شعبها الجبار وتعيد أفضل العلاقات مع محيطها العربي".
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وأضاف: "مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح وإعادة الإعمار. مرحلة تسويات وتقارب دعونا إليها منذ أعوام، وأيقنّا منذ اللحظة الأولى أن الرهان على الخسارة في سوريا ولد ميتا، وانتصرت سوريا وبعودتها ينتصر العرب لعروبيتهم الحقة".
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