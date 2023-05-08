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لبنان

صمتٌ لافت لـ"حزب الله" إزاء أمرٍ مهم حصل.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2023 | 02:34
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بعدَ الضجّة الكبيرة التي أحدثها قرار جامعة الدول العربية القاضي بعودة سوريا رسمياً إليها، أمس الأحد، بدا لافتاً أنّ "حزب الله" لم يُصدر أي بيانٍ أو ترحيب بما حصل، حتى أنَّ النواب الأساسيين ضمنه لم يعلّقوا على الأمر.
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مصادر مقرّبة من "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إنَّ "الحزب كان من أوّل المطالبين بعودة العرب إلى سوريا، وما حصل يعدُّ إنتصاراً لها أولاً وأخيراً"، مشيرة إلى أنه "من المرتقب أن تكون هناك مواقف أساسية مما حصل وتحديداً في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي قد يتحدّثُ بشكلٍ أساسي عن الحدث الكبير بعد أيّام".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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