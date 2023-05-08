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لبنان

اليوم.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2023 | 03:15
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رجّحت مصادر مصرفيّة أن يُبادر مصرف لبنان، اليوم الإثنين، ومع إستئناف التعاملات المالية عبر "صيرفة"، إلى الحفاظِ على سعر الدولار ضمن المنصة عند هامش 86300 ليرة لبنانية، وسط وجود إمكانية لإنخفاضٍ طفيف. 
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وأوضحت المصادر أنَّ حجم الطلبات على "صيرفة" ضمن مختلف المصارف الأساسية كان متقدّماً خلال الأسبوع الماضي، لاسيما بعدما بادرت مصارف عديدة إلى استقبال طلبات جديدة من مواطنين إنخرطوا للمرّة الأولى منذ أشهر لشراء الدولار عبر المنصّة، وأضافت: "من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع شاهداً على حجم تداول كبير على صيرفة إن لم تحصل أي مفاجآت ضمن المصارف".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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